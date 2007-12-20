Мобилка Черномырдина кричит: «Демоны! Демоны!»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине использует в своем мобильном телефоне уникальный рингтон. "Тайна" звонка Виктора Черномырдина открылась на заседании совета российских стратегических инвесторов.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, при звонке телефон В.Черномырдина кричит "Демоны! Демоны!", - цитату из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". На вопрос, сам ли он выбирал этот рингтон, Посол Российской Федерации в Украине ответил: "Сам" и добавил, что этот «позывной» установлен на все звонки, а не на конкретных людей.