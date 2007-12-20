Коммунисты и блок Литвина отвернулись от Януковича
11:57, 20 декабря 2007Политика
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Лидеры фракций не верят в затею
Коммунистическая партия Украины и Блок Литвина не намерены участвовать в работе «теневого» правительства.
Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» (№228, 20 декабря 2007 года).
«Я категорически против его («теневого» Кабмина – УНИАН) создания», – цитирует издание лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.
В свою очередь, лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН также не верит в эффективность этой структуры. «Кроме разговоров, в этом «теневом» правительстве ничего не будет», – считает он.
Как сообщал УНИАН, ранее планы о создании «теневого» правительства озвучил лидер Партии регионов, экс-премьер Виктор ЯНУКОВИЧ.
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