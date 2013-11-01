Главное за день: обзор топ-новостей

Обама приказал спецслужбам прекратить прослушивать МВФ и Всемирный банк

Президент США Барак Обама распорядился приостановить прослушивание коммуникаций МВФ и Всемирного банка, штаб - квартиры которых расположены в Вашингтоне. Как сообщили агентству Рейтер источники в Белом доме, решение о прекращении электронного шпионажа со стороны Агентства национальной безопасности США по международным финансовыми организациями было отдано несколько недель назад - одновременно с распоряжением ограничить аналогичную деятельность в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Также госсекретарь США Джон Керри впервые официально признал, что масштабы американской программы шпионажа были чрезмерными.

S&P понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P понизило в пятницу долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до "В-" с "В", подтвердив краткосрочный рейтинг "В". Кроме того Standard & Poor's прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году.

Вступили в силу новые правила оценки имущества

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении операций с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством. Следует отметить, что до 1 февраля 2014 будет действовать специальный переходный период, в ходе которого действующей будет оценка, проведенная также оценщиками, которые не получили соответствующего образования.

Россия не будет сокращать поставки газа в Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ожидает сокращения поставок газа в Украину и Европу, хотя Киев не погасил долг в 882 млн. дол. за поставленное топливо.

Сегодня Европейскому Союзу исполняется 20 лет

Европейскому союзу сегодня исполняется 20 лет. Именно 1 ноября 1993 в силу вступил так называемый Маастрихский договор, который заложил основы существования Единой Европы в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. За 20 лет новое объединение, созданное на базе уже существующих коалиций, значительно расширилось и серьезно увеличило не только свои территории, но и экономическую мощь.

Продажи авто обвалились в два раза, а дилеры снова готовятся поднимать цены

После введения Украиной утилизационного сбора на автомобили в сентябре продажи новых авто упали почти в два раза, до 13 000 единиц в месяц. С импортеров и производителей авто утилизационный сбор начали взимать с 1 сентября. Его величину рассчитывают как базовую ставку сбора - 5500 гривен, умноженную на корректирующий коэффициент, который зависит от класса машины.

Янукович подписал закон, упрощающий получение пособия при рождении ребенка

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количества документов для получения государственной помощи при рождении ребенка». Для назначения помощи при рождении ребенка в орган труда и социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка подается заявление одного из родителей (опекуна), с которым проживает ребенок.

Украина получила рассрочку по оплате долга за газ под 6% годовых

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер дал дополнения к контракту с "Нафтогазом Украины", согласно которому была предоставлена ​​отсрочка оплаты августовских поставок газа до 1 октября: под 6% годовых до дня оплаты. В компании отметили, что, согласно дополнению к контракту "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", "за каждый день просрочки платежа (не позднее 1 октября 2013) начисляется сумма в размере 6% годовых, начиная с 8 сентября и заканчивая датой оплаты". Таким образом долг Украины перед Газпромом вырос до $ 890 млн.

Тимошенко требует от оппозиции безотлагательно проголосовать за законопроект Лабунской

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко полностью поддерживает законопроект внефракционного депутата Анжелики Лабунской и просит оппозицию без дискуссии и внесения поправок проголосовать за него. Она подчеркнула, что до Вильнюсского саммита остается крайне мало времени. И дискуссия вокруг законопроекта Лабунской "загонит ситуацию в тупик". Яценюк уже заявил, что оппозиция готова поддержать этот законопроект. Между тем в ПР заявили, что позиция о возможности лечения Тимошенко за границей решат на собрании фракции 4 ноября.

Сноуден хочет выступить перед Конгрессом США

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который организовал утечку информации о массовом слежении американских спецслужб, заявил о своем желании выступить перед Конгрессом США. Об этом рассказал депутат бундестага от партии «Зеленые» Кристиан Штребель на пресс-конференции после возвращения из Москвы. По словам депутата, Сноуден передал письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором объяснил свою позицию, однако подчеркнул, что, в первую очередь, хотел бы объяснить свои действия американским конгрессменам.