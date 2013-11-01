Продажи авто обвалились в два раза, а дилеры снова готовятся поднимать цены

Утилизационный сбор с импортеров и производителей авто начали взимать с 1 сентября. Его величину рассчитывают как базовую ставку сбора – 5500 гривен, умноженную на корректирующий коэффициент, который зависит от класса машины. Например, налог при импорте нового легкового автомобиля с объемом двигателя 2-3 литра – 14 080 гривен, б/у – 28 160 гривен, пишет forbes.ua.

В первой половине сентября таможня почти остановила оформление импортных автомобилей, рассказывает первый вице-президент «ВиДи Груп» Артем Ткаченко: «На всю Украину было растаможено менее 1000 авто – в 8-10 раз меньше, чем обычно». До ввода утилизационного сбора растаможивали 10-14 тыс. автомобилей в месяц, отмечает председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

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Итогом стал рост цен на машины, ввезенные в сентябре. По словам Ткаченко, «подорожание коснулось всех автомобилей и составило от 5000 до 45 000 гривен в зависимости от объема двигателя».

Снижению продаж с началом осени поспособствовали слухи о том, что Кабмин хочет снизить ставки сбора, отменив повышающие коэффициенты – потенциальные покупатели рассчитывали на падение цен, считает Ткаченко. В конце октября Кабмин действительно обнародовал проект закона, согласно которому ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей с 1 января 2014-го может упасть до 5500 гривен, для грузовых – до 11 000 гривен.

Импортеры, тем не менее, не готовы снижать цены. «Все торгуют старыми запасами, – говорит Назаренко. – Если закон будет подписан в существующем виде, то цены на авто могут либо остаться на сегодняшнем уровне, либо подняться на те же 5 500 гривен».

Летом автодилеры не только распродавали машины, но и пополняли запасы. Всего за январь-август в Украину ввезли 134 608 импортных легковых автомобилей – примерно на 16 000 больше, чем продали, сообщили в «Укравтомпроме». «В нашей дилерской сети еще пока есть автомобили, на которые мы по-прежнему сохраняем цены. В будущем их будем повышать, но постепенно», – поделился планами Андрей Нестеренко из «Ниссан Мотор Украина». Он прогнозирует, что в 2013 году автомобильный рынок Украины просядет на 10%, а продажи его компании снизятся на 5-8% к прошлому году.