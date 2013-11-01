Украина за 10 лет должна ввести до 400 регламентов и директив ЕС - Лукаш

Об этом сказала министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире Первого канала Украинского радио, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

«В общем, речь идет об имплементации и практическом введении около 400 регламентов и директив ЕС, других актов ЕС, а также других изменений законодательства по требованию ЕС», - подчеркнула Лукаш, отметив, что в Вильнюсе состоится «начало долговременной, рассчитанной на 10 лет, работы Украины по введению европейских требований и стандартов».

А пока, по словам министра юстиции, нарабатываются нормативно-правовые акты, которые можно будет внедрять уже сразу после подписания Соглашения, поскольку перед его окончательной ратификацией всеми парламентами стран-участниц ЕС будет так называемая фаза временного применения.

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В частности, отметила Лукаш, почти все торговые вопросы начнут действовать сразу после того, как ратификационный документ от Украины получит специальный депозитарий в Европейском Союзе, и будут действовать временно до полной ратификации Соглашения всеми странами ЕС. «Временно, это возможно звучит не очень хорошо, но практически значит - в полном объеме. И сроки выписаны очень четко, от двух до пяти лет, по многим направлениям, по большинству направлений. И поэтому работа ведется, это сотни актов, сотни переговоров и согласований», - сказала министр.