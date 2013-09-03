Украина приблизит нацстандарты к критериям ЕС

«Новый и Глобальный подход - это такой подход в европейском законодательстве, когда основные требования к безопасности промышленной продукции установлены в директиве, а конкретизация или детализация этих требований содержится в европейских гармонизированных стандартах, перечни которых официально публикуются отдельно для каждой директивы. При этом применение этих стандартов является добровольным, а выполнение требований директивы - обязательным», - пояснил заместитель директора департамента технического регулирования Минэкономразвития Николай Гарагуля.

На сегодня в европейском законодательстве действует 23 директивы Нового и Глобального подхода, в которых опубликованы перечни гармонизированных стандартов. Из них в законодательство Украины введены 19 (приняты соответствующие технические регламенты). В этих 19 технических регламентах или отсутствуют, или не конкретизированы требования по обязательному соответствию национальных стандартов европейским.

Кроме того, на сегодняшний день в перечень стандартов для Технического регламента моющих средств включены стандарты непосредственно на моющие средства, а нужно включить стандарты на методы испытаний стирального порошка, средств для мытья посуды,и т.п.

«Постановлением предусмотрено внести изменения в 20 технических регламентов. В19 технических регламентах, разработанных на основе Директив ЕС Нового и Глобального подхода, установить требования об обязательном соответствии национальных стандартов соответствующим европейским гармонизированным стандартам. А в одном техническомрегламенте - на моющие средства - устанавливается требование по формированию перечня национальных стандартов на методы испытаний моющих средств, как это предусмотрено актом европейского законодательства, на основе которого разработан этот технический регламент», - отметил Николай Гарагуля.

Реализация Постановления позволит, во-первых, приблизить условия применения украинских технических регламентов к условиям применения соответствующих директив ЕС. Во-вторых, актуализировать перечни национальных стандартов, включив в них только те нацстандарты, которые отвечают европейским гармонизированным стандартам, в которых воплощен лучший технический опыт стран Европейского Союза. В будущем это даст возможность заключать соглашения о взаимном признании работ по оценке соответствия за счет идентичности технических требований к продукции.