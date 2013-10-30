Часть новых iPhone была выпущена c недостатком аккумулятора

Компания Apple сообщила, что некоторые из покупателей последнего поколения iPhone могут столкнуться с тем, что у смартфона быстро садится аккумулятор. Как сообщает ТСН со ссылкой на сайт компании, эта проблема коснулась только ограниченного числа моделей смартфона.

"На днях нам стало известно о производственном дефект затрагивает очень ограниченный набор iPhone. Эти устройства могут заряжаться дольше или иметь сокращенный срок работы от аккумулятора", - заявили в компании Apple.

Неясно, сколько именно устройств подвержены таким проблемам и как быстро бракованные аккумуляторы теряют заряд. Официально компания не дает подробностей.

Напомним, что iPhone 5S и 5C начали продаваться в прошлом месяце , оба телефона имеют равные возможности с работы от аккумулятора. Согласно технической документации, они могут работать до 250 часов в режиме ожидания или до 10 часов в режиме 3G - разговора.