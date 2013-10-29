Защита обжалует в Евросуде решение Высшего спецсуда об осуждении Волги

Об этом журналистам сообщил адвокат Волги Евгений Солодко.

“Мы изучим материалы, и не исключаем, что обратимся в Европейский суд по правам человека после сегодняшнего решения”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил без изменений приговор экс-председателю Госкомфинуслуг Волге.

24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества бывшего председателя Госкомфинуслуг Волгу.

Суд признал Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.

Волга содержится в Полтавской исправительной колонии № 64, работает библиотекарем, как все осужденные живет в общежитии.

Начальник Полтавского облуправления Государственной пенитенциарной службы Украины Николай Исаев в июне заявлял, что Волга в 2016 году получит право на досрочное освобождение.