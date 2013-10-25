Рада ушла на перерыв
11:47, 25 октября 2013Политика
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В Раде по требованию оппозиционных фракций объявлен перерыв на 10 минут.
По требованию оппозиции в Раде объявлен перерыв
В Верховной Раде Украины по требованию фракций “Батькивщина” и “Свобода” объявлен перерыв на 10 минут.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник.
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На заседании парламента не уточнялось, по какой причине объявляется перерыв.
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