Вечернее заседание ВР началось с опозданием на полчаса

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак сообщил, что в начале заседания выступят все руководители фракций парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее утреннее заседание ВР было досрочно закрыто из-за блокирования трибуны парламента.

В частности, оппозиция заблокировала трибуну парламента, протестуя против принятия поправки в Налоговый кодекс относительно лиц, которые не проживают в Украине постоянно.

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Справка УНИАН. Сегодня, 24 октября, Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и упростила процедуру регистрации бизнеса.

За законопроект №2054а во втором чтении и в целом проголосовали 239 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время самой спорной оказалась поправка народного депутата Игоря Бриченко (фракция «Батькивщина»), учтенная в окончательной редакции принятого закона. Поправка устанавливает, что лицо, которое имеет право проживания на территории иностранного государства, считается не проживающим в Украине.

«Подпункт 170.11.1 пункта 170.11 статьи 170 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается не проживающим в Украине», - отмечается в поправке Бриченко и в окончательной редакции принятого Верховной Радой закона.