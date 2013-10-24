Утреннее заседание ВР досрочно закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник объяснил, что поскольку продолжаются консультации между руководством парламента и лидерами фракций, то утреннее заседание парламента закрыто.

Он отметил, что вечернее заседание начнется в 16 часов.

Как сообщал УНИАН, в парламенте был объявлен перерыв, поскольку оппозиция заблокировала трибуну парламента, протестуя против принятия с нарушением регламента изменений в Налоговый кодекс об учете и регистрации налогоплательщиков.

Рыбак объявил перерыв до 12.30 и ушел советоваться с лидерами фракций по поводу возникшей ситуации.