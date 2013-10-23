29 октября (вторник) 2013 состоится III Национальный Экспертный Форум « УКРАИНА ПОСЛЕ ВИЛЬНЮСА»

Организатор Форума: Институт Горшенина

Работа Форума будет включать две коммуникационные панели:

Панель «ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ЕС . УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Период работы панели: 10:00-12:00

Вопросы к обсуждению : Зачем Украине нужна Зона свободной торговли с Европейским Союзом ?

Риски и возможности для ключевых секторов украинской экономики и промышленности - металлургии, АПК , химической промышленности , энергетики , банковской сферы.

Потеря российского рынка для украинских производителей: идеологический миф или реальная перспектива ?

Может ЗСТ с Евросоюзом стать залогом улучшения инвестиционного климата в Украине ?

Перспективы развития украинской экономики в случае неподписания Соглашения в Вильнюсе.

Спикеры панели: Наталья Василюк, Председатель Совета Директоров компании «Авангард» ; Михаль Баер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине ; Оксана Продан, Народный депутат Украины, Председатель Правления Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця»; Жослин Гитоном, Координатор по вопросам торговли Представительства ЕС в Украине; Павел Коваль , Депутат Европейского парламента , председатель делегации ЕП по связям с Украиной ( через систему видеосвязи из Европы). Комментаторы панели: Виктор Суслов , представитель Украины в Евразийской экономической комиссии , Дмитрий Боярчук , исполнительный директор Центра социально - экономических исследований « CASE - Украина» , Алексей Лещенко, вице - президент Института Горшенина , Олег Устенко , исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Эрик Найман, управляющий партнер ИК « Капитал Таймс » ; Василий Юрчишин , директор экономических программ украинского центра экономических и политических исследований им . Разумкова , Игорь Когут , председатель совета Лаборатории законодательных инициатив. Модератор панели - Вадим Денисенко , журналист , культуролог , председатель Института стратегического партнерства .

Панель «ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ»

Период работы панели: 13:00-15:00

Вопросы к обсуждению :

Евроинтеграция как цивилизационный выбор Украины . Как правильно использовать этот шанс ? Готовы украинского принять европейские стандарты толерантности ? Гуманитарные угрозы и возможности для Украины в контексте европейской интеграции . Что для украинской культуры означает Вильнюсский саммит и Ассоциация с ЕС ?

Спикеры панели: Игорь Подольчак , художник , кинорежиссер ; Евгений Быстрицкий , исполнительный директор Международного фонда «Возрождение » ; Лилия Млинарич , продюсер кино , президент международного фестиваля «Джаз Коктебель », Сергей Проскурня , режиссер , продюсер , Сергей Дацюк , философ , теоретик , Юрий Издрик , литератор , художник , музыкант. Комментаторы панели: Павел Карпов , советник Посольства РФ в Украине , руководитель группы по гуманитарным вопросам и связям со СМИ ; Олесь Доний , народный депутат Украины ; Георгий Коваленко , священнослужитель Украинской православной церкви (Московского Патриархата ) , протоиерей , Игорь Дюрич , художник , продюсер , Юрий Макаров , журналист , Дмитрий Крикун , координатор движения « Мы - европейцы» , Дмитрий Остроушко , эксперт Института Горшенина. Модератор панели - Марина Ткаченко , аналитик Международного института ресурсов будущего.

Аккредитация СМИ обязательна !

Заявки на аккредитацию принимаются по телефону : ( 044 ) 230 49 62 или электронной почте: ukraine2013@gorshenin.ua Место проведения: бизнес-центр «Парус» (г. Киев , ул . Мечникова , 2 , вход с бул . Леси Украинки) , 2 - й этаж. Регистрация участников : 9:00-10:00.