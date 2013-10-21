Янукович пообещал, что закон о помиловании Тимошенко рассмотрят в ближайшее время

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что законопроект, который разрешит лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом, будет в ближайшее время внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на пресс-конференции с Президентом Чехии Милошем Земаном.

Янукович напомнил, что вопрос Тимошенко должен решаться в правовом поле, поэтому нужно принять законопроект, который бы разрешал осужденным в случае необходимости выезжать на лечение за границу.

Читайте также: Янукович пообещал подписать закон, который позволит Тимошенко лечиться в Германии

"В данное время такой законопроект рассматривается политическими силами и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента", - сказал Президент Украины.