Оппозиция пишет свой ​​законопроект о выезде Тимошенко в Германию - СМИ
Оппозиция разрабатывает свой вариант законопроекта относительно выезда экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на лечение в Германию.
Обсудить ситуацию, связанную с выездом Тимошенко за границу, в оппозиции планируют сегодня на утреннем заседании фракции "Батькивщина".
Об этом пишет газета Коммерсант-Украина.
"Наши ребята все выходные занимались разработкой собственного законопроекта на эту тему. Что мы будем делать - решим утром на заседании фракции. В понедельник я встречусь с Президентом Чехии, кроме того, для нас важно, что Пет Кокс и Александр Квасневский возвращаются в Украину", - заявила народный депутат Украины от «Батькивщины» Александра Кужель.
Читайте также: Схема "частичного помилования" Тимошенко не является официальной - Сивец
Между тем, отмечает газета, вопрос освобождения Тимошенко на основании ходатайства миссии Кокса-Квасневского может разрешиться уже в четверг, 24 октября. "Этот вопрос еще не рассматривался на заседании комиссии при Президенте по вопросам помилования. Ближайшее заседание комиссии назначено на 24 октября", - сообщил член комиссии народный депутат Сергей Гриневецкий (Партия регионов).
Законопроект N 3444 "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный и Уголовный процессуальный кодексы" относительно правового регулирования лечения осужденных за границей в пятницу, 18 октября, зарегистрировал народный депутат Николай Рудьковский. Документом предлагается предоставить суду право, основываясь на выводах комиссии Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы, принимать решение о лечении заключенного за границей. Время лечения не засчитывается в общий срок приговора. "По окончании срока, определенного судом для лечения за границей, осужденный возвращается в Украину для дальнейшего отбывания наказания", - отмечается в законопроекте.
Законопроект Рудьковского стал вторым зарегистрированным в парламенте документом на эту тему.
В пятницу вечером законопроект Рудьковского был снят с сайта Верховной Рады.