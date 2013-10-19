Законопроект, позволяющий Тимошенко лечиться за границей, исчез с сайта ВР
14:59, 19 октября 2013Политика
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Законопроект №3444 исчез с сайта ВР / Фото: rada.gov.ua
Законопроект нардепа от ПР Николая Рудьковского №3444 отсутствует на сайте парламента, пишет Украинская Правда.
Как известно, проект закона о внесении изменений в Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуального кодексов Украины относительно правового регулирования лечение осужденных за рубежом был зарегистрирован в Верховной Раде 18 октября.
Сейчас в разделе "Законопроекты" на официальном сайте парламента документ отсутствует, остались законопроекты №3443 и 3445.
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