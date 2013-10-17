В четверг, 24 октября, в 12.30 в пресс - центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "Выгоды и риски институализации рынка форекс в Украине", посвященная актуальному состоянию рынка форекс и возможным путям его развития в рамках обязательств, возлагаемых на Украину соглашением об Ассоциации с ЕС.

Участники: управляющий директор ООО "Форекс клуб" Илья Волков, вице-президент по развитию ООО "Телетрейд консалтинг" Александр Красильников, руководитель регионального развития ООО "Робо консалтинг" Олег Дедков, глава Ассоциации "Украинский центр развития внебиржевых финансовых инструментов и технологий" (УЦРФИН) Алексей Атрощенко (ул. Рейтарская, 8/5-А).

Аккредитация журналистов и дополнительная информация по телефону (096) 202 72 11 до 19.00 23 октября.

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