Европарламент еще на месяц продлил работу миссии Кокса-Квасневского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Президент Европарламента Мартин Шульц.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко.

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Миссия Европарламента действует с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до сентября 2013 года.