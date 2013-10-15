Европарламент еще на месяц продлил работу миссии Кокса-Квасневского
19:18, 15 октября 2013Политика
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Европейский парламент принял решение продлить до середины ноября работу Наблюдательной миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине.
Президент Европарламента Мартин Шульц
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Президент Европарламента Мартин Шульц.
Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко.
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Миссия Европарламента действует с июня 2012 года.
В апреле Европарламент продлил работу миссии до сентября 2013 года.
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