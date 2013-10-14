Луценко не вернется в тюрьму - адвокат

Указ президента Виктора Януковича о помиловании Юрия Луценко не будет обжалован, говорит адвокат самого Луценко.

Иск, поданный донецким адвокатом Владимиром Оленцевичем о пересмотре помилования Луценко, должны отозвать, так как он противоречит закону. Об этом в комментарии «Сегодня» заявил один из адвокатов Юрия Луценко Алексей Баганец.

«Я считаю такой иск необоснованным. Согласно кодексу, обжаловать помилование можно лишь в том случае, когда данное решение нарушает чьи-то права и свободы, этот указ президента не нарушает ничьих прав, и уж тем более свобод. Это индивидуальный правовой акт, право обжаловать который имеет лишь человек, непосредственно имеющий отношение к делу, как например пострадавший или сам обвиняемый. Данный адвокат – Владимир Оленцевич – не имеет отношения к решению о помиловании», - заявил Баганец.

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Помимо этого, адвокат Луценко добавил, что отменять такие приказы может лишь сам президент, а иск имеет исключительно политический подтекст.

«Также не стоит забывать, акт о помиловании – право президента, как гаранта Конституции, и никакими законами не регулируется. Только сам президент и имеет право его отменить. Из этого следует, что иск о признании незаконным и отмене указа Виктора Федоровича о помиловании Юрия Луценко – имеет исключительно политический подтекст. Я считаю, что по закону Высший административный суд Киева должен отозвать иск», - заверил Алексей Баганец.

Напомним, 7 октября Высший административный суд Киева принял на рассмотрение иск донецкого адвоката Владимира Оленцевича о пересмотре указа президента про помилование Юрия Луценко.