Высший спецсуд отклонил повторное заявление Тимошенко о пересмотре приговора по "газовому делу"

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел вернул экс-премьер-министру Юлии Тимошенко ее повторное заявление об отмене приговора по «газовому делу».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего спецсуда.

«14 октября судья-докладчик Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, проверив заявление Тимошенко Юлии Владимировны о пересмотре Верховным судом Украины приговора Печерского районного суда города Киева от 11 октября 2011 года, принял решение о возвращении Тимошенко Ю.В. этого заявления, о чем было вынесено соответствующее постановление», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение принято на основании п.4 ч.3 ст.400-17 УПК Украины 1960 года, в соответствии с которым заявление о пересмотре приговора Верховным судом Украины возвращается заявителю в случае, если есть постановление ВССУ об отказе в допуске дела к производству по результатам его рассмотрения, принятое по аналогичным основаниям.

Судом кассационной инстанции установлено, что постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам ВССУ от 6 сентября 2013 года в допуске дела по заявлению Тимошенко в производство Верховного суда Украины было отказано, напомнили в пресс-службе.

В то же время 9 октября Тимошенко повторно обратилась в ВССУ с заявлением о пересмотре Верховным судом Украины упомянутого приговора местного суда в отношении нее, ссылаясь на аналогичные по содержанию основания. Поэтому в соответствии с п.4 ч.3 ст.400-17 УПК Украины 1960 года было принято решение о возвращении заявления Тимошенко, говорится в сообщении Высшего спецсуда.

«Постановление вступило в законную силу с момента его вынесения и обжалованию не подлежит», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, защита Тимошенко 9 октября повторно подала в Высший специализированный суд заявление о пересмотре в Верховном суде приговора по газовому делу, вынесенному экс-премьеру.