Черновецкий даст прием по случаю Рождества Христового и Нового года

18-00- Состоится торжественный прием от имени Киевского городского председателя Леонида Черновецкого по случаю Рождества Христового и Нового года. К участию приглашены высшее руководство государства, руководство Киевской городской государственной администрации, представители дипломатического корпуса (ул.Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-24-11, 279-93-42.

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