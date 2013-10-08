У мэра Трускавца забрали служебное авто

Исполком Трускавецкого горсовета обязали вернуть служебный автомобиль Toyota Avalon его владельцу. Машина принадлежит трускавецкому коммунальному предприятию, которое обанкротилось. Как сообщают "Наші гроші. Львів", сейчас исполнительная служба занимается ликвидацией его имущества.

Машина обошлась бюджету Трускавца в 214 тысяч гривен. "Тойота" значилась на балансе предприятия, а горисполком арендовал ее всего за 1 гривну в год.

В марте этого года ликвидатор предприятия обратился в исполнительный комитет Трускавца с требованием вернуть автомобиль, однако реакции не последовало. Дело передали в суд, который в конце июля обязал исполком отдать автомобиль.

В связи с тем, что договор об аренде автомобиля действителен до 1 июля 2014 года, юристы мэрии обжаловали это решение во Львовском апелляционном хозяйственном суде. Но суд не счел этот аргумент достаточно весомым и оставил в силе решение первой инстанции. Поэтому мэру Трускавца придется отдать автомобиль, который реализуют для покрытия части долгов коммунального предприятия.