У Азарова уверяют, что транзит газа через Украину надежный

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

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«Мы ведем все споры по этому контракту и дискусии, не нарушая общего обеспечения транзита российского газа в Европу, и не допускаем каких-либо вещей, которые осложнят жизнь европейцев при том, что мы находимся в напряженной дискуссии с российскими коллегами. Транзит надежен, транзит осуществляется в полном соответствии с заявками , которые подает и «Газпром», и европейские страны…Транзит и гарантии по транзиту соблюдаются в полном объеме», - заявил Бойко.

Он также сообщил, что через 2 недели в украинские подземные хранилища газа будет закачан достаточный объем голубого топлива для проведения отопительного сезона и обеспечения транзита газа с России в страны Евросоюза.