У Азарова уверяют, что транзит газа через Украину надежный
Транзит газа через Украину надежен и проходит в соответствии с заявками «Газпрома» и стран ЕС, несмотря на то, что Украине и России не удается договориться о пересмотре контракта по закупке газа.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».
По теме: Украина за год увеличила транзит российского газа
«Мы ведем все споры по этому контракту и дискусии, не нарушая общего обеспечения транзита российского газа в Европу, и не допускаем каких-либо вещей, которые осложнят жизнь европейцев при том, что мы находимся в напряженной дискуссии с российскими коллегами. Транзит надежен, транзит осуществляется в полном соответствии с заявками , которые подает и «Газпром», и европейские страны…Транзит и гарантии по транзиту соблюдаются в полном объеме», - заявил Бойко.
Он также сообщил, что через 2 недели в украинские подземные хранилища газа будет закачан достаточный объем голубого топлива для проведения отопительного сезона и обеспечения транзита газа с России в страны Евросоюза.