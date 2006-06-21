Первая пресс-конференция новоназначенного посла США в Украине Тейлора
13:55, 21 июня 2006Политика
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Сегодня, 21 июня, в 17.00 состоится первая пресс-конференция новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Вильяма Б. ТЕЙЛОРА.
Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры Посольства США, пресс-конференция состоится в конференц-зале пресс-службы Посольства США (Артем бизнес-центр, ул. Глыбочицкая, 4).
Аккредитация проводится по телефонам 490-40-26 или 490-41-29.
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