Первая пресс-конференция новоназначенного посла США в Украине Тейлора

Сегодня, 21 июня, в 17.00 состоится первая пресс-конференция новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Вильяма Б. ТЕЙЛОРА.

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры Посольства США, пресс-конференция состоится в конференц-зале пресс-службы Посольства США (Артем бизнес-центр, ул. Глыбочицкая, 4).

Аккредитация проводится по телефонам 490-40-26 или 490-41-29.