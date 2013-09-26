К 80-й годовщине Голодомора соберут 80 видеопоказаний очевидцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«80 историй от украинцев, которые пережили страшный голод 1932-33 годов, соберут к 80-й годовщине Голодомора. Воспоминания записали на видео и ежедневно на сайте проекта выкладывают по одной записи, так что 23 ноября - в День памяти жертв Голодомора - их здесь будет ровно 80», - говорится в сообщении.

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На сайте проекта отмечается, что его реализация стала возможной благодаря пожертвованию «в память о двух мальчиках - Василии и Саше, брат которых Николай выжил и никогда не забудет, как его братики умерли от голода весной 1933 года в селе Казацкое Сумской области».

Сегодня здесь уже можно посмотреть 23 видео с записью очевидцев, которые также содержат текстовую расшифровку разговора и перевод на русский и английский языки.

«Эти истории отдельных людей, которые сейчас живут по всему миру, дают возможность понять жизнь многих, кто пережил страшную политику геноцида, которую реализовали с целью уничтожения нации. Мы благодарны очевидцам Голодомора, которые поделились этими историями, которые им так сложно вспоминать», - отмечается в сообщении.

Проект осуществляется под эгидой Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса Украинцев в партнерстве с Украинско-канадским исследовательско-документационным центром.

Как известно, в этом году отмечают 80-ю годовщину Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине. Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора, созданный в 2010 году, уже начал подготовку к проведению памятных мероприятий 23 ноября.

В состав Комитета вошли знаковые фигуры в общественной, творческой и духовной жизни, историки и представители академических учреждений: Мирослава Антонович, Ольга Богомолец, Вячеслав Брюховецкий, Владимир Василенко, Иван Васюник, Василий Вовкун, Владимир Вятрович, Анатолий Гайдамака, Дмитрий Гнатюк, Петр Гончар, Людмила Гриневич, Иван Дзюба, Иван Драч, Евстратий (Заря), Андрей Жолдак, Николай Жулинский, Евгений Захаров, Евгений Золотарев, Александр Иванкив, Геннадий Иванущенко, Сергей Квит, Андрей Когут, Андрей Козицкий, Роман Круцик, Нила Крюкова, Станислав Кульчицкий, Олег Слабоспицкий, Александр Максимчук, Нина Матвиенко, Мария Матиос, Василий Марочко, Дмитрий Павличко, Олекса Петрив, Мирослав Попович, Олег Рыбачук, Стефан Романив, Евгений Сверстюк, Михаил Свистович, Владимир Сергийчук, Евгений Станкович, Николай Старовойтов, Олеся Стасюк, Лесь Танюк, Владимир Тилищак, Тарас Шамайда, Игорь Юхновский.