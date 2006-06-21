Коалиционное соглашение пока не подписали из-за сложной процедуры

Представитель СПУ Иосиф ВИНСКИЙ объяснил, что соглашение о создании коалиции пока не подписано из-за сложности процедуры его оформления и подписания депутатами от блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он рассказал, что в СПУ практически собраны все подписи народных депутатов. По его словам, осталось лишь два человека, которых не было на заседании фракции, но сейчас они уже подъезжают.

Продолжается сбор подписей депутатов и во фракции БЮТ, отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, в то же время фракции “Наша Украина” сначала необходимо согласовать этот вопрос на совете партий, которые входят в блок.

По словам И.ВИНСКОГО, сейчас лидеры трех политических сил соберутся для того, чтобы парафировать каждую страницу соглашения о создании коалиции. Он отметил, что это соглашение насчитывает 122 страницы и подписать необходимо 4 экземпляра, по одному для каждой политической силы, и один экземпляр для регистрации коалиции в ВР.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что в состав парламентского большинства войдут 243 народных депутата. В частности, он не видит пока людей, которые бы отказались входить в большинство из состава “тройки” фракций.

Он отметил, что это техническая работа и не исключил, что уже сегодня состоится именно подписание соглашения, пообещав пригласить журналистов на это событие.

“Коалиция уже есть – это реальность, но официально она будет, когда в Секретариат будет сдано необходимое количество подписей, и она будет зарегистрирована в Верховной Раде”, - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.