Рада внесла изменения в закон о военной службе

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 348 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, в срок военной службы не засчитывается время отбывания военнослужащими наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне. В случае наступления особого периода для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный этой статьей, военная служба продолжается сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации, кроме случаев, определенных частью восьмой статьи 26 данного Закона.

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Данным законом предусмотрено, что “военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, увольняются со службы досрочно: военнослужащие срочной военной службы: по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе; по семейным обстоятельствам — в случае возникновения у них права на отсрочку в результате изменения семейных обстоятельств, а также в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных абзацем четвертым части первой статьи 18 данного Закона; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы; лица офицерского состава: по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; в силу семейных обстоятельств или по другим уважительным причинам, перечень которых установлен Кабинетом министров Украины; в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке”.

В законе предусмотрено, что в случае наступления особого периода из военной службы увольняются военнослужащие-женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, если они не выразили желания продолжать военную службу, а также военнослужащие, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе со снятием с воинского учета.

В соответствии с законом, лица, уволенные с военной службы, обязаны в пятидневный срок прибыть в районные (городские) военные комиссариаты (военнообязанные Службы безопасности Украины — в Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины) для взятия на воинский учет.

В заключительных положениях закона отмечено, что данный Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме некоторых норм, и вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования данного Закона.