Гендиректор «Динамо» считает успешной работу Блохина и не видит проблем

"У Олега Владимировича контракт на четыре года. Он выполняет свою работу довольно успешно. У него отличная новая команда. Я считаю, что нет никаких проблем и поводов для отставки", - сказал гендиректор "Динамо" Чохонелидзе в комментарии РБК-Украина.

Напомним, вчера киевляне проиграли в Харькове "Металлисту" со счетом 0:3. Это поражение стало рекордным для "Динамо" в чемпионате за все годы независимости.

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Блохина болельщики клуба готовы отправить в отставку хоть сегодня за блеклую игру и отсутствие позитивных изменений. Впрочем, президент "Динамо" Игорь Суркис считает иначе и стоит на стороне тренера.

Напомним, Блохина назначили тренером "Динамо" 25 сентября 2012 года. Контракт был рассчитан на четыре года. До этого Блохин тренировал сборную Украины. Под руководством нового тренера киевляне в прошлом чемпионате заняли третье место - самое низкое за годы независимости.

В этом сезоне после девяти туров УПЛ "Динамо" идет только на шестом месте.