Динамо, которого нет

В преддверии матча «Динамо» (Киев) – «Металлист» (Харьков) хотелось верить в лучшее. Несмотря на прогнозы скептиков и футбольных экспертов, верилось, что родной клуб, цвета которого я защищал в юношеские годы, даст бой стремительно развивающемуся «Металлисту» из первой столицы Украины. Хотя причин не верить в это самое лучшее было много.

«Динамо» давно уже не показывало уровня игры, соответствующего чемпионским амбициям. Болельщики с ностальгией вспоминают те времена, когда столичный клуб громил «Барселону» и на равных тягался с действующим чемпионом ЛЧ и обладателям суперкубка УЕФА «Баварией». Да и статистика последних матчей, сыгранных бело-голубыми, показывала, что динамовцы далеки от оптимальных, чемпионских кондиций.

Но, не смотря на очевидные факты не в пользу «Динамо», интрига в предстоящем поединке присутствовала.

Оптимизма добавлял сенсационный подвиг львовских «Карпат», обыгравших в родных стенах действующих чемпионов «Шахтер», тем самым сократив отставание киевлян от горняков в турнирной таблице. Была надежда, что «Динамо» воспользуется этим подарком от галичан, и покажет характер команде Мирона Маркевича, пресс-служба которого, словно издеваясь над самым титулованным клубом страны, назвала киевлян «крепким середнячком».

Но, увы, чуда не произошло. Игра бело-голубых не могла претендовать на победу или даже на ничью. Сложилось впечатление, что игроки столичного клуба приехали в Харьков на прогулку, а не решать серьезные турнирные задачи. Команда не то что не включала командную скорость, а порой вообще переходила на «бег трусцой». Беззубая игра в атаке, где большинство ударов пришлись «по воробьям» и посредственная игра в обороне – яркой иллюстрацией стал финальный счет на табло в Харькове – 3-0.

В послематчевых комментариях футбольные эксперты, симпатизирующие столичному клубу, пытались оправдать позор киевлян усталостью игроков, задействованных в сборной, неудобностью календаря, дальними перелетами и т.д..

Но, простите, неужели в других европейских клубах игроки не играют за национальную команду или не летают на самолетах? И, что, календарь у всех «легкий» и «правильный»?

Нет, это все – отговорки, далекие от футбольных реалий. Профессиональный футболист тем и отличается от аматора, что работает на результат и за свой труд получает зарплату, которая жителям нашей страны может только сниться. И спрос за такую оплату труда – соответственный. Но, в случае с "Динамо", помимо игроков, за результат ответственен и главный тренер. С приходом Олега Владимировича Блохина "Динамо" не то что не прибавило, а, наоборот, – скорее сдало и без того шаткие позиции в чемпионате и еврокубках.

Да, безусловно, команда за один день не строится, на это нужно время. Но, неужели одного года у «руля» недостаточно, чтобы хотя бы сбалансировать игру команды и вывести ее на другой – более качественный уровень? Вместо этого коуч призывает «научиться терпеть»…

Терпеть то, что некогда гранд украинского футбола затерялся в середине турнирной таблицы? Терпеть, когда команда, ни разу не выигравшая чемпионат Украины, позволяет себе обзывать многократного чемпиона «крепким середняком»?..

Не знаю, кто согласен это терпеть, но то, что болельщики и просто почитатели ДК не готовы – это 100%. Многие футбольные фаны, те, кто долгие годы болел за «Динамо», в гневе и в отчаянии начинают болеть за другие клубы, потому что разучились терпеть.

«Динамо» (Киев) нужно спасать. И спасать не назначением нового тренера, «терпеливого» выходца-пенсионера из советского футбола – пусть в прошлом великого игрока – а приглашением на работу иностранного специалиста, который будет отвечать за результат и не призывать «терпеть», когда терпеть уже не осталось сил. Специалиста, который возьмет на себя ответственность за возрождение великого клуба.

Подобный опыт есть у действующего чемпиона, может, для руководства «Динамо» пришло время перенимать этот опыт?

Вадим Онищенко, воспитанник детско-юношеской школы «Динамо», журналист