Немецкий посол не ожидает изменений в отношениях с Украиной после выборов в Бундестаг
23:52, 15 сентября 2013Политика
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Посол Германии в Украине Кристоф Вайль не ожидает изменений в отношениях наших стран после выборов в Бундестаг.
22 сентября в Германии пройдут парламентские выборы
Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНИАН.
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«Мы имеем большое счастье, которое заключается в том, что в подавляющем большинстве членов парламента существует консенсус относительно внешней политики. Я не ожидаю каких-то изменений в наших отношениях с Украиной, независимо от того, какими будут результаты этих выборов», - сказал посол.
Напомним, 22 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг.
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