Немецкий посол не ожидает изменений в отношениях с Украиной после выборов в Бундестаг

Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНИАН.

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«Мы имеем большое счастье, которое заключается в том, что в подавляющем большинстве членов парламента существует консенсус относительно внешней политики. Я не ожидаю каких-то изменений в наших отношениях с Украиной, независимо от того, какими будут результаты этих выборов», - сказал посол.

Напомним, 22 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг.