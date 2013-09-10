ЕС предоставит 610 млн евро, если Украина вернется к работе с МВФ

Это поизойдет в случае возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский на конференции «Сильны вместе» в Киеве.

«Со стороны Европейского Союза и Украины мы подписали все документы по экономической помощи Украине, но это завязано на новое соглашение с МВФ. Когда будет подписано соглашение (с Международным валютным фондом – УНИАН), автоматически придет поддержка со стороны ЕС. Объем финансирования – 610 млн евро», - ответил Томбинский на вопрос корреспондента УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале текущего года, в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС».

Меморандумом, в частности, определяется порядок траншей кредита, который установлен в таких суммах: 100, 10, 250 и 250 млн евро, система мониторинга реализации программы, а также срок ее реализации, установленный в 2,5 года с момента вступления меморандума в действие.

Кроме того, стороны подписали кредитное соглашение, которым устанавливается срок погашения кредита в 15 лет, процедура определения процентных ставок, а также условия погашения кредита. Кредитное соглашение сможет вступить в силу не позднее чем в течение 12 месяцев с момента его подписания.