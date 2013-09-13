Сотрудничество службы занятости с работодателями столицы

17 сентября в 10:00 начнется пресс - конференция Киевского городского центра занятости с участием директора столичной службе занятости Виктора Сухомлина и начальника отдела организации предоставления услуг работодателям КМЦЗ Майи Шурка на тему «Эффективное сотрудничество с работодателями - основа деятельности службы занятости» .

Основные вопросы, которые будут освещаться :

1 . Новые услуги Киевского городского центра занятости и спрос на них со стороны столичных работодателей .

2 . Презентация второго Конгресса работодателей столицы, будет проводить Киевский городской центр занятости 24 сентября 2013 .

На пресс - конференции будут представлены свежие статистические данные о сотрудничестве КМЦЗ с работодателями и о состоянии столичного рынка труда в целом .

Также будет предоставлена ​​информация о наиболее актуальных услуги для работодателей, начали предоставляться в текущем году в связи с введением в действие нового законодательства о занятости . Расскажут спикеры также об открытии Виртуального центра занятости и другие нововведения , которые будут введены на сентябрьском Конгрессе работодателей Киева . Пресс - конференция состоится в пресс - центре информационного агентства « Наш Продукт » . В пресс -зале предоставляются услуги свободного доступа к wi - fi . Аккредитация СМИ обязательна .

Об аккредитации СМИ обращаться к Елене Райченко , менеджера по связям с общественностью , по телефонам ( 044 ) 593-61-44 и ( 096 ) 920-33-36 , или по электронной почте e.raichenko@ianp.com.ua. Адрес проведения пресс - конференции: г. Киев , ул . Старокиевская , 10- Г , бизнес-центр « Вектор» , корпус А , этаж 1 , пресс - центр информагентства «Наш Продукт » . Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema. Уважаемые журналисты ! Киевский городской центр занятости обращает ваше внимание на то , что 20 сентября ЗАКАНЧИВАЕТСЯ прием работ на конкурс « Сократим безработицу в столице » , и у вас есть хорошая возможность получить за свою работу приз - планшет или нетбук. С условиями конкурса в полном объеме можно ознакомиться на официальном сайте столичной службы занятости ( www.dcz.gov.ua/kie ) .