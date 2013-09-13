“Карантин” у ВР: Сатирически-Демократическая Партия Украины (СДПУ) окажет неотложную ПОЛИТИЧЕСКУЮ помощь депутатам

Во вторник, 17 сентября 2013 года, Сатирически-Демократическая партия Украины под лозунгом «Мы в ответе за тех, кого выбирали» начинает беспрецедентную борьбу против эпидемии лжи, лицемерия и взяточничества, захлестнувшей депутатов Верховной Рады Украины.

Для оказания неотложной скорой помощи украинским парламентариям бессменные лидеры СДПУ - художественный руководитель театра «Маски», народный артист Украины Георгий Делиев и актер театра «Маски», народный артист Украины Борис Барский обеспечат выезд сертифицированной и полностью укомплектованной машины скорой помощи к зданию Верховной Рады Украины и лично проконтролируют раздачу лекарств народным депутатам.

С помощью врачей «Скорой политической помощи» лидеры СДПУ бесплатно вручат народным депутатам Украины таблетки «Правдогон», «Совестин» и «Антикоррупцин» (в упаковках по 20 таблеток), глазные капли «Реальность» (10-процентный раствор), а также уколы для улучшения памяти (ампулы, 5 мл) – чтобы те наконец-то вспомнили о своих предвыборных обещаниях. Самые смелые депутаты смогут сдать кровь на выявление эритроцитов жадности.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса территория Верховной Рады Украины будет ограждена лентой с надписью «карантин». Во время карантина СДПУ рекомендует депутатам не прикасаться к чужим кнопкам для голосования, а также не переходить из партии в партию и не выезжать на отдых за границу, чтобы не увеличивать площадь заражения. Эксперты СДПУ узнали страшную правду, но не бросят в беде народных депутатов.

Начало акции – 9:00, место проведения – площадка возле подъезда №3 здания Верховной Рады Украины. Специальный подарок для журналистов – витамины «Правдорубин», развивающие зоркость глаз, твердость руки и смелость для адекватного описания действительности.