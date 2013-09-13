Рассмотрение дела по обвинению Ярошенко в избиении журналистов перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня судья Шевченковского районного суда Людмила Козятник, удовлетворив таким образом просьбу Ярошенко сделать перерыв в судебном заседании для того, чтобы он смог найти себе нового адвоката, поскольку отказался от услуг предыдущего.

Следующее судебное заседание начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинение еще троим: Приходько, Андрею Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.

30 августа Титушко, Пшук и Приходько и Сницарчук и Содель в зале судебного заседания подписали мировое соглашение, по условиям которого Титушко, Приходько и Пшук в присутствии телекамер публично извинились перед потерпевшими за совершенные в отношении них противоправные действия.

Ярошенко мировое соглашение не подписал. В связи с этим материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева утвердил мировое соглашение о перемирии и осудил Титушка к трем годам условного наказания за хулиганские действия, совершенные в отношении журналистов 18 мая на митинге оппозиции. Другие обвиняемые - Приходько и Пшук - осуждены к двум годам условно.

Также судья Лариса Радуцкая постановила взыскать с осужденных в пользу потерпевших компенсацию за имущественный ущерб и моральный вред.