Тюремщики уверяют, что уровень радиации в палате Тимошенко в норме

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, размещенном на сайте ведомства.

По результатам проведенных 11 сентября специализированных исследований в палате Тимошенко и соседних помещениях установлено, что уровень радиационного излучения, а также температура, влажность и движение воздуха, уровень электромагнитного поля, ультразвука, искусственного и естественного освещения, а также уровень шумовых характеристик находятся в пределах определенных норм, отмечается в сообщении.

“Мощность дозы гамма-излучения составляет 9-13 мкР/час, что в три раза меньше предельно допустимых норм”, - в частности, указали в ГПтС.

В сообщении отмечается, что “это подтверждает, что имеющиеся в больнице условия негативно не влияли и не влияют на состояние здоровья Ю.Тимошенко”.

“Замечаний, предложений или претензий у привлеченных специалистов в адрес руководства медзаведения относительно состояния содержания упомянутых помещений не поступало. Результаты проведенных исследований официально зафиксированы в соответствующих актах и протоколах”, - отметили в ведомстве.

В ГПтС отмечают, что “вчера, 11 сентября, руководством Качановской исправительной колонии (№54) совместно с руководством ЦКБ «Укрзализныци» в г. Харьков, в ответ на устное заявление осужденной Ю.Тимошенко, было принято решение о проведении комплекса внеплановых исследований (в том числе радиационного фона) в упомянутом медицинском заведении”.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября на сайте ГПтС была размещена информация под заглавием: «Осужденной Ю. Тимошенко снова мерещится радиация».

«У осужденной Тимошенко вроде бы снова возникло предчувствие, что в больнице может быть радиация. Об этом она сегодня сообщила главному врачу ЦКБ «Укрзализныци» М.Афанасьеву», - говорилось в сообщении.

Сегодня дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко опровергла информацию пресс-службы ГПтС о требовании Юлии Тимошенко проверить уровень радиации в палате харьковской больницы, и считает заявление ведомства манипулятивным.