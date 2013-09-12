Тимошенко не просила проверять радиационный фон в палате - дочь

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

"Это неправда. Пенитенциарная служба опять распространяет неправду и манипулирует информацией. Я встречалась с мамой. Никаких заявлений не было, она ничего не писала и ничего не просила, поскольку не доверяет исследованиям и результатам экспертиз, которые делают структуры, зависящие от Банковой. Соответственно никто и не измерял уровень радиационного фона в палате ЦКБ № 5, где находится моя мама", - сказала Евгения Тимошенко.

Дочь экс-премьера выразила обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Тимошенко, "поскольку кроме радиации есть еще куча методов и средств разрушительного воздействия на организм".

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В связи с этим Евгения Тимошенко подчеркнула необходимость немедленного проведения комплексной диагностики состояния здоровья Юлии Тимошенко в условиях клиники, "независимой от украинской системы здравоохранения, поскольку к отечественному Минздраву, зависимому от Банковой, доверия нет". "Надеемся, что вопрос комплексной диагностики будет немедленно решен", - подчеркнула дочь экс-премьера.

Напомним, 11 сентября на сайте ГПтС была размещена информация под заглавием: «Осужденной Ю. Тимошенко опять мерещится радиация».

В ней Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает о том, что «у осужденной Тимошенко вроде бы опять возникло предчувствие, что в больнице может быть радиация. Об этом она сегодня сообщила главврачу ЦКБ «Укрзализницы» Г. Афанасьеву».

В сообщении отмечается, что «ГПтС расценивает подобные безосновательные заявления Тимошенко как попытки устроить провокации. Сейчас осужденная проводит свидание со своим защитником - Евгенией Тимошенко. Поэтому пенитенциарная служба не исключает возможности распространения последних ложных сообщений относительно указанной ситуации».