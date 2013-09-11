Войдя в Таможенный союз Украина может его развалить - эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в ходе видеомоста Киев-Москва на тему: «Ассоциация с ЕС или Таможенный союз? Прагматичные интересы Киева».

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«Может, я скажу совсем неполиткорректную вещь, но в таких условиях, и с такими партнерами, и с такой реальной политической и экономической элитой Украины, мне кажется, что очень хорошо, что вы не согласились идти в Таможенный союз, потому, что, первое, что вы сделали бы, войдя в Таможенный союз, - вы бы развалили его до основания», - сказал Жарихин.

Он считает, что подавляющее большинство политической и экономической элиты Украины настроена на Евросоюз, и она приняла кардинальное геополитическое решение на многие годы вперед.

В тоже время, он считает, что условиях, на которых планируется подписать соглашение об ассоциации противоречит интересам Украины.

«Сначала принималось политическое решение о том, что Украина идет в Европу, а потом вы обращаетесь к Европе, на каких условиях это будет происходить» - заявил он.

Жарихин отметил, что в такой ситуации Россия не может приводить какие-то доводы в пользу евразийской интеграции, так как политическое решение уже в Украине принято.

По его словам, РФ согласилась с политическим решением Украины идти в сторону Европы, и именно для этого провела «маневры на границе».

«Россия не собирается заставлять Украину идти в Таможенный союз. Это означает, что мы смирились с этим и проверяем, как жить в этих условиях», - сказал Жарихин.

Эксперт заявил, что такой шаг негативно отразиться на экономический и кооперационных связях, так как Россия заинтересована в том, чтобы долгосрочные экономические проекты развивались в первую очередь с членами ТС.

«Это факт и к этому надо готовиться и тут дело не в не любви к Украине. Это реальная тенденция, которая существует в том же ЕС, они координацию по производству того же Аэробуса проводят в рамках ЕС и только там, где они ни как не могут, привлекают нас, в части поставок титана. Так же будем с Украиной действовать и мы. Там, где мы не сможем привлечь Беларусь, Казахстан мы будем привлекать Украину, не более того», - заявил Жарихин.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС закроет для украинцев путь в Таможенный союз.