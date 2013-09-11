Азаров объяснил, чем обходятся Украине невыполненные обещания Кремля

По его словам, украинские предприятия уступают конкурентам именно из-за чрезмерной стоимости российских энергоносителей. "Конкурентоспособность отечественных товаров является заложницей несправедливого газового контракта с Россией... Стоимость энергоносителей "съедает" деньги, которые можно было бы потратить на модернизацию и развитие", - заявил Азаров.

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Он также сообщил, что Россия обещала пересмотреть несправедливые цены на энергоносители, однако свое слово не сдержала, сообщает Украинская правда.

"В свое время российские партнеры обещали нам пересмотр несправедливой цены на газ. К сожалению, до сих пор это остается лишь обещаниями. Украине газ продолжает стоить гораздо дороже , чем другим странам Европы. Вместе с тем действует большая вывозная пошлина на российскую нефть", - заявил премьер.

Поэтому, по словам Азарова, у Украины нет другого способа выхода из ситуации, кроме как уменьшать энергозатраты и находить альтернативу российским газу и нефти .

10 сентября председатель фракции ПР в Верховной Раде Александр Ефремов тоже заявлял, что Россия обещала снизить цену на газ, когда его партия придет к власти.

Однако этого не произошло, и Ефремов озвучил амбициозный план сокращения потребления российского газа. По его словам, Украина планирует закупать у России лишь около 10 миллиардов кубометров газа в год, вместо прописных в контракте 2009 года 52 миллиардов.