Сегодня суд продолжит рассмотрение дела Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении Областного апелляционного суда в здании на площади Руднева, 36, начнется в 15.00.

Председательствующий судья – Константин Садовский.

Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ, которое состоялось 16 августа, перенесли, поскольку отсутствовала сама подсудимая и ее защитница и дочь Евгения Тимошенко.

Тогда, во время судебного слушания, которое продолжалось не более 30 минут, защита экс-премьера в очередной раз хлопотала о закрытии дела ЕЭСУ, ссылаясь на то, что это дело уже было закрыто и законность этого решения подтверждал Верховный Суд Украины.

Судья Садовский оставил ходатайство без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствии Тимошенко.

Представители государственного обвинения заявили, что Верховный Суд не выносил по делу ЕЭСУ реабилитирующего решения в отношении Тимошенко, а постановление о закрытии дела было отменено генпрокурором как незаконное.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.