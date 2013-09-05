Совет Европы нашел доказательства избиения Тимошенко

Отчет КПП Совета Европы, обнародованный сегодня утром пресс-службой Совета Европы, посвящен визиту миссии комитета в Украину 1–10 декабря 2012 года. Такая задержка публикации документа является стандартной в практике Совета Европы, сообщает «КоммерсантЪ-Украина».

В ходе прошлогоднего визита миссия среди других колоний посетила Качановскую колонию и Харьковскую больницу «Укрзализныци», где на тот момент содержалась Юлия Тимошенко.

Качановская колония оказалась наиболее благополучной из посещенных, отметили европейские эксперты. Миссия не получила серьезных жалоб от заключенных, помимо нескольких случаев «словесных оскорблений и шлепков со стороны мужского персонала колонии».

«Обвинения о силе, применяемой против Юлии Тимошенко при ее транспортировке в госпиталь 20 апреля 2012 года, выглядят совершенно исключительными»,— отмечает документ.

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До сих пор источниками сведений о проблемах, с которыми столкнулась экс-премьер в тот день, были лишь сторонники Тимошенко и сотрудники офиса омбудсмена, встречавшиеся с заключенной несколькими днями позже. Сегодняшний отчет КПП приводит новые свидетельства в подтверждение позиции Юлии Тимошенко.

«Значительное число опрошенных заключенных до сих пор помнят крики Юлии Тимошенко, когда ее перемещали за пределы колонии вечером того дня. Юлия Тимошенко в отдельном интервью заявила, что ее бил персонал колонии, преимущественно в живот, а ее руки были связаны, в результате она кричала от боли»,— говорится в отчете. Необходимо отметить, что миссия КПП имеет право опрашивать заключенных без присутствия персонала колонии, что повышает достоверность полученных ею показаний.

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Миссия КПП изучала также жалобы на некорректное поведение властей с Юлией Тимошенко в госпитале. В Страсбурге считают, что власть ввела непропорциональные меры безопасности в местах содержания заключенной, а также располагают доказательствами того, что видео с камер наблюдения было доступно для просмотра не только охранниками-женщинами, но и мужчинами.

В отчете также отмечаются "позитивные моменты", касающиеся ситуации Юлии Тимошенко: то, что к ее лечению привлечены врачи немецкой клиники "Шарите", а также то, что "материальные условия, увиденные в месте ее содержания как в колонии №54, так и в клиническом госпитале №5 соответствуют высоким стандартам".