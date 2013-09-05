Рада дала ход еврозакону о погашении долгов по решениям судов
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно выполнения судебных решений.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу с сокращенным сроком подготовки законопроекта ко второму чтению проголосовали 340 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законопроектом предусматривается, в частности, обеспечить полное выполнение обязательств государства по пилотному решению Европейского суда по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины», отмечается в пояснительной записке.
Так, соответствующий законопроект должен решить вопрос относительно погашения уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство. Погашение такой задолженности будет осуществляться поэтапно в очередности, установленной законом.
При этом, сказано в пояснительной записке, размер бюджетных ассигнований на погашение задолженности будет утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете Украины на соответствующий год.