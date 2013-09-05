Рада приняла в первом чтении законопроект о таможенном тарифе

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта за основу проголосовали 365 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, выступая с докладом относительно законопроекта, предложил принять его за основу и подготовить ко второму чтению на следующую пленарную неделю.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада Украины отправила на доработку в парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики законопроект “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Это голосование состоялось после того, как парламент не поддержал в первом чтении данный законопроект, который внесен на рассмотрение парламента Кабинетом министров Украины.

Проект закона разработан Минэкономразвития вместе с Гостаможслужбой. Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект разработан “с целью приведения законодательной базы Украины в соответствие с системой признанных в общих чертах норм международного права, в частности путем создания Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров 2012 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза, и в выполнение тарифных обязательств на 2013 год в рамках членства Украины в ВТО, которые зафиксированы в Протоколе о вступлении Украины в ВТО”.

Проектом Закона Украины предусматривается снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые готовые или консервированные ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные (некоторая продукция товарной позиции согласно УКТВЭД 0306 и товарных подкатегорий 1605 40 00 10 и 1605 40 00 90) – с 20 до 15%; приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара (товарные подкатегории согласно УКТВЭД 2008 93 99 00 и 2008 99 99 90) – с 15 до 10%; моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей (товарная категория согласно УКТВЭД 8703 23 11), – с 6 до 5%; новые автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3 000 куб. см (товарная подкатегория согласно УКТВЭД 8703 24 10 00) – с 6 до 5%; лодки, катера моторные, морские (товарная подкатегория согласно УКТВЭД 8903 92 10 00) – с 8 до 7,5%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, «на сегодняшний день на 86,6% товарных подкатегорий Таможенного тарифа Украины установлен одинаковый уровень полной и льготной ставок ввозной пошлины. Такая ситуация не стимулирует импортеров к декларированию сведений о стране происхождения товаров. Учитывая указанное, с целью обеспечения достоверности декларирования сведений о стране происхождения товаров и учета этих товаров в статистике внешней торговли проектом предусмотрено увеличение вдвое полных ставок ввозной пошлины на товарные подкатегории Таможенного тарифа Украины, что не противоречит требованиям ВТО».