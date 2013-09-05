Американская актриса Скарлетт Йоханссон помолвлена - СМИ

По словам неназванного источника издания, актриса и репортер "обручились и очень счастливы", сообщает РИА-Новости со ссылкой на американский журнал People.

В качестве подтверждения информации о помолвке Йоханссон и Дорьяка, которая якобы состоялась около месяца назад, журналисты приводят тот факт, что на прошлой неделе в Италии звезду экрана видели с бриллиантовым кольцом на пальце. Представители актрисы пока никак не прокомментировали данную информацию.

В начале этого года западные СМИ уже писали о помолвке Йоханссон и Дорьяка, также решив, что кольцо на пальце девушки является свидетельством новой и серьезной стадии ее отношений с давним другом. Позднее представители актрисы информацию о ее помолвке опровергли.

Свою первую кинороль Йоханссон сыграла в 1994 году в фильме "Норт". На сегодняшний день на ее счету около 30 фильмов. Любимица культового режиссера Вуди Аллена снялась в трех его картинах - "Матч-Пойнт", "Сенсация"и "Вики Кристина Барселона". Актриса также известна благодаря фильмам "Заклинатель", "Мир призраков", "Трудности перевода", "Девушка с жемчужной сережкой"и "Черная орхидея". В 2012 году Йоханссон удостоилась звезды на голливудской "Аллее славы".

Личная жизнь актрисы часто становилась предметом сплетен "желтой" прессы: ей приписывали романы с голливудскими звездами Джаредом Лето, Бенисио дель Торо, Марком Уолбергом и музыкантом Джастином Тимберлейком. В 2008 году Йоханссон вышла замуж за актера Райана Рейнольдса, с которым развелась в 2010 году.