КПУ устала бездествовать и предлагает свои антикризисные рецепты

Компартия Украины заявляет, что формирование антикризисной коалиции является единственной возможностью преодолеть общественно-политический и экономический кризис в стране, территориальный раздор, создать условия для преодоления межэтнического, языкового, межконфессионального и культурно-цивилизационного противостояния.

Как подчеркивается в переданном агентству УНИАН заявлении Президиума ЦК Компартии Украины, КПУ настаивает на создании широкой Антикризисной коалиции при условиях согласия и соблюдения ее участниками следующих фундаментальных требований и первоочередных мер.

Во внутренней политике КПУ предлагает:

ввести мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные, транспортные услуги;

считать недопустимой отмену ряда законов о социальной защите граждан и повышении пенсионного возраста, как того требует нынешнее правительство;

ввести мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2015 года;

ввести до 2010 года мораторий на пересмотр списка стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации;

провести тарификацию зарплаты;

ликвидировать налог на добавленную стоимость;

провести в ноябре 2006 года всеукраинский референдум относительно предоставления русскому языку статуса второго государственного;

обеспечить развитие местного самоуправления на основе принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (3207-1).

Во внешней политике коммунисты предлагают:

принять закон о внеблоковом статусе Украины;

направить усилия на развитие и углубление интеграционных процессов в рамках ЕЭП;

создать специальную депутатскую группу Верховной Рады Украины по вопросам проведения межпарламентских переговоров с Государственной Думой Российской Федерации относительно законодательного обеспечения функционирования энергетического рынка;

решить вопрос относительно присоединения Украины к ВТО только при условиях учета всех социально-экономических преимуществ и рисков;

сосредоточить внимание на двусторонних и многосторонних политико-экономических отношениях со странами Евросоюза, другими странами мира;

провести в ноябре 2006 года всеукраинский референдум относительно вступления в НАТО.