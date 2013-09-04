В рядах регионалов насчитали 40 мятежных депутатов, желающих идти в ТС

На встрече состоится обсуждение инициатив депутатов, которые не совпадают с официальной позицией партии. Об этом сообщает «Комсомольская Правда в Украине» со ссылкой на «регионалку» Елену Бондаренко.

Она отметила, что на повестке дня так называемый бунт некоторых регионалов, которые выступают в разрез официальной позиции партии. В частности, речь идет о заявлении Олега Царева, законопроекте Вадима Колесниченко, которые выступают против экономического сближения с ЕС, а также "ультиматуме" Нестора Шуфрича, который предлагает провести референдум на тему вступления в ЕС и Таможенный союз.

В то же время, депутат от партии УДАР Владимир Куренной написал на своей странице в Facebook, что всего в "российской колонне" Партии регионов около 40 человек.

"Как сказал Томенко, это те, кто служит не Януковичу и тем более не Украине, а Путину и России. Указанная группировка объявила, что голосовать за еврозаконопроекты не будет. Сегодня в 16:00 их ждет рандеву с Януковичем. Он попытается восстановить управляемость ПР", - написал депутат.

Недовольство в Партии регионов начало увеличиваться в середине августа. А когда 28 августа президент Янукович призвал депутатов побыстрее принять "евроинтеграционный пакет законопроектов", "бунт" усилился.

Напомним, что в ноябре этого года Киев планирует заключить с Евросоюзом соглашение об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли. Ранее ЕС выдвинул Киеву ряд условий, для выполнения которых нужно внести изменения в украинское законодательство.