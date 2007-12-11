В парламенте возникла драка между депутатами (добавлены фото)

17:38, 11 декабря 2007
Политика
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Яценюк обошелся без микрофона

После объявленного около 13.55 перерыва в заседании он пытался зайти в президиум ВР и занять свое рабочее место, однако депутаты-«регионалы» помешали этому. Вследствие этого в президиуме ВР возникла небольшая драка между депутатами.

Арсений Яценюк, Олег Ляшко
А.ЯЦЕНЮК вынужден был, не занимая своего рабочего места, сделать объявление без микрофона.

Он сказал, что лидеры фракций будут проводить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и поэтому вечернее пленарное заседание начнется после их завершения, приблизительно в 17.00.

 

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