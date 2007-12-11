В парламенте возникла драка между депутатами (добавлены фото)

После объявленного около 13.55 перерыва в заседании он пытался зайти в президиум ВР и занять свое рабочее место, однако депутаты-«регионалы» помешали этому. Вследствие этого в президиуме ВР возникла небольшая драка между депутатами.

А.ЯЦЕНЮК вынужден был, не занимая своего рабочего места, сделать объявление без микрофона.

Он сказал, что лидеры фракций будут проводить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и поэтому вечернее пленарное заседание начнется после их завершения, приблизительно в 17.00.