В парламенте возникла драка между депутатами (добавлены фото)
17:38, 11 декабря 2007Политика
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Яценюк обошелся без микрофона
После объявленного около 13.55 перерыва в заседании он пытался зайти в президиум ВР и занять свое рабочее место, однако депутаты-«регионалы» помешали этому. Вследствие этого в президиуме ВР возникла небольшая драка между депутатами.
Он сказал, что лидеры фракций будут проводить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и поэтому вечернее пленарное заседание начнется после их завершения, приблизительно в 17.00.
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