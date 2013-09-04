Отношения России с соседями ухудшаются - СМИ

Об этом пишет The Financial Times, передает Inopressa.

За последние недели Россия ввязалась в политически-заряженные торговые споры с Украиной и Беларусью, а также с другими бывшими советскими республиками, такими как Молдавия, наказывая их за усиление связей с другими партнерами.

"Напряженность отражает борьбу Востока и Запада за влияние на территориях, которые российский президент Владимир Путин, хозяин саммита "двадцатки", предстоящего на этой неделе в Санкт-Петербурге, считает своим задним двором", - пишет Нил Бакли.

Несколько республик должны подписать или завизировать соглашения с ЕС на саммите в Вильнюсе в ноябре, и Москва пытается отговорить их, поясняет корреспондент. Для обеих сторон крупнейший приз - Украина, государство в сердце Европы с населением 46 млн человек.

Авторитарные замашки президента Украины Виктора Януковича поставили под угрозу шансы страны на подписание соглашения с ЕС в ноябре, но запугивание Россией Киева смягчает отношение европейцев: дипломаты говорят, что ЕС может поднять этот вопрос на саммите G20.

Так, некоторые страны отказываются от требования, чтобы Киев освободил из тюрьмы бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Один из лидеров украинской оппозиции пошутил на прошлой неделе, что Путин достоин медали за то, что способствует интеграции Украины с ЕС.

"Если Путин не сможет до ноября найти пряник повкуснее, чтобы применять его наряду с кнутом, у него станет еще меньше друзей", - заключает автор.