Отношения России с соседями ухудшаются - СМИ
Отношения между Россией и США близки к самому низкому уровню со времен холодной войны. При этом отношения Москвы с ближайшими соседями ненамного лучше.
Об этом пишет The Financial Times, передает Inopressa.
За последние недели Россия ввязалась в политически-заряженные торговые споры с Украиной и Беларусью, а также с другими бывшими советскими республиками, такими как Молдавия, наказывая их за усиление связей с другими партнерами.
"Напряженность отражает борьбу Востока и Запада за влияние на территориях, которые российский президент Владимир Путин, хозяин саммита "двадцатки", предстоящего на этой неделе в Санкт-Петербурге, считает своим задним двором", - пишет Нил Бакли.
Несколько республик должны подписать или завизировать соглашения с ЕС на саммите в Вильнюсе в ноябре, и Москва пытается отговорить их, поясняет корреспондент. Для обеих сторон крупнейший приз - Украина, государство в сердце Европы с населением 46 млн человек.
Авторитарные замашки президента Украины Виктора Януковича поставили под угрозу шансы страны на подписание соглашения с ЕС в ноябре, но запугивание Россией Киева смягчает отношение европейцев: дипломаты говорят, что ЕС может поднять этот вопрос на саммите G20.
Так, некоторые страны отказываются от требования, чтобы Киев освободил из тюрьмы бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Один из лидеров украинской оппозиции пошутил на прошлой неделе, что Путин достоин медали за то, что способствует интеграции Украины с ЕС.
"Если Путин не сможет до ноября найти пряник повкуснее, чтобы применять его наряду с кнутом, у него станет еще меньше друзей", - заключает автор.