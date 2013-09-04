Путин советует Украине договариваться с "ребятами" из Евросоюза в составе ТС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в преддверии саммита «большой двадцатки».

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«Поэтому вопрос не в том, что мы хотим или не хотим, держим или не держим. Мы и сами ведем переговоры ведь с Евросоюзом. И о зоне свободной торговли думаем, мы думаем о том, чтобы заключить новое базовое соглашение. Но вы знаете, я же ведь очень давно и хорошо знаю наших европейских партнеров, они очень хорошие ребята, с ними и пивка можно махнуть немецкого, и шнапса выпить, и бокал вина французского или итальянского выпить вкусного. Но когда они садятся за стол переговоров, это очень жесткие люди, очень прагматичные, и чего-то получить от них – это, знаете, сложная задача», - сказал Путин.

Он убежден, что в рамках единого такого экономического пространства европейцам «с нами в составе Россия – Украина – Казахстан – Белоруссия было бы гораздо сложнее, чем поодиночке с каждым, тем более в отношениях напрямую только с одной Украиной».

В тоже время он заявил, что Россия будет уважать любой выбор руководства Украины и продолжать с ним работать.

«Ну, посмотрим, каким будет выбор украинского руководства. К любому, какой бы выбор ни был сделан, мы отнесемся с уважением и, безусловно, будем продолжать работать. Но вопрос просто только в том, как будем работать, что мы должны будем предпринять для защиты своих собственных интересов. Ну, видно будет», - заявил он.