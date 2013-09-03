В ПР рассчитывают через две недели договориться о перевыборах

Об этом заявил депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала.

"Что касается законопроекта о выборах. Сегодня все лидеры фракций задекларировали готовность назначать эти выборы. Но вопросы остались, вопрос даты проведения выборов. И этот вопрос как раз и было предложено - прежде чем вносить в повестку дня, согласовать в кругу на собрании руководителей фракций у председателя Верховной Рады", - цитирует депутата Украинская правда.

"Я думаю, что завтра такое совещание состоится, и мы если не на этой, то на следующей неделе (согласуем) совместный законопроект, под которым бы подписались и представители большинства, и оппозиции. Таким образом законопроект этот можно будет принимать, как и предлагал господин Яценюк, в первом, втором чтении и в целом как законопроект", - добавил депутат.

Как известно, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установление достоверных результатов голосования в мажоритарных округах № № 94, 132, 194, 197, 223.

Позже Высший административный суд лишил полномочий народных депутатов Павла Балогу и Александра Домбровского и обязал ЦИК провести перевыборы в соответствующих округах - № 11 и №71.