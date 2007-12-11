Ющенко предложил кандидатуру Огрызко на должность министра МИД (обновленная)
12:48, 11 декабря 2007Политика
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Президент лично озвучил предложения
|Владимир Огрызко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил сегодня на заседании Верховной Рады.
В настоящее время на трибуне парламента выступает лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая является кандидатом на должность премьер-министра Украины.
Ее кандидатуру также внес В.ЮЩЕНКО в сессионном зале.
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