Ющенко предложил кандидатуру Огрызко на должность министра МИД (обновленная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО – на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В настоящее время на трибуне парламента выступает лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая является кандидатом на должность премьер-министра Украины.

Ее кандидатуру также внес В.ЮЩЕНКО в сессионном зале.