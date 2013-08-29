Эксперты: Украина приблизилась к подписанию Соглашения с ЕС

Так аналитики инвесткомпании Eavex Capital прокомментировали заявление премьер-министра Николая Азарова о том, что партнерам Украины следует воспринимать как реальность то, что после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Украина образует зону свободной торговли с ЕС.

«Такое заявление обычно осторожного Азарова подчеркивает решительность администрации президента Украины Виктора Януковича получить сделку с ЕС», - утверждают они.

В целом, по словам экспертов, август был хорошим месяцем для украинского правительства с точки зрения того, что, наконец, удалось приблизиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

«Последние угрозы со стороны России - резко ограничить импорт украинских товаров, побудили ключевых представителей Европейской стороны, в том числе Комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле задекларировать свою поддержку», - считают аналитики.

В то же время, по их словам, европейцы раскритиковали Европейскую Народную партию, которая, по их мнению, закулисно блокирует подписание Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС

«Кроме того, европейские социалисты поддали жару на сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко в Европейской Народной партии, которые, по нашим предположениям, все еще работают за кулисами над блокировкой подписания Соглашения об Ассоциации», - убеждены в компании.